Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

AKBP Toni Kasmiri Minta Polisi Ubah Mindset Pengamanan Jadi Pelayanan

Sabtu, 01 November 2025 – 02:22 WIB
AKBP Toni Kasmiri Minta Polisi Ubah Mindset Pengamanan Jadi Pelayanan - JPNN.COM
Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri saat menggelar upacara serah terima pejabat baru di lingkungan polres setempat, di Kalianda, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Riadi Gunawan

jpnn.com - Kapolres Lampung Selatan (Lamsel) AKBP Toni Kasmiri meminta para anggotanya mengubah mindset dalam bertugas, yakni pola pikir dari pengamanan menjadi pelayanan.

Hal itu disampaikan AKBP Toni saat menggelar upacara serah terima enam pejabat utama (PJU) di lingkungan Polres Lampung Selatan, di Kalianda, Jumat (31/10/2025).

"Pada intinya jabatannya itu amanah tidak ada yang kekal. Polisi bukan hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat," kata Toni.

Baca Juga:

"Pejabat baru harus hadir dengan semangat baru, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat,” lanjutnya.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan polisi harus menganggap masyarakat itu bukan musuh, melainkan keluarga dan saudara.

Menurutnya, peran Polri tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Kapolres juga menekankan bahwa setiap anggota Polri, khususnya para kapolsek, memiliki tanggung jawab besar sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

"Saya berharap pejabat yang baru dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan humanis. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa Polri selalu hadir untuk mereka," ucapnya.

Kapolres Lamsel AKBP Toni Kasmiri meminta para polisi di sana mengubah mindset dalam bertugas, yakni pola pikir dari pengamanan menjadi pelayanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Kapolres Lamsel  AKBP Toni Kasmiri  Polri 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp