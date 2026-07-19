Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Akhir Pahit Didier Deschamps! Prancis Dibantai Inggris, Era Zinedine Zidane Dimulai?

Minggu, 19 Juli 2026 – 08:02 WIB
Akhir Pahit Didier Deschamps! Prancis Dibantai Inggris, Era Zinedine Zidane Dimulai? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps dan Ousmane Dembele. Foto: REUTERS/Jerome Miron.

jpnn.com - Didier Deschamps mengakhiri kiprahnya bersama Prancis di Piala Dunia 2026 dengan hasil pahit. Les Bleus dipaksa menyerah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Minggu (19/7/2026) pagi WIB itu menghadirkan hujan gol. Inggris tampil lebih efektif untuk mengamankan posisi ketiga, sedangkan Prancis harus pulang tanpa membawa medali.

Bukayo Saka menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Prancis setelah mencetak hattrick. Tiga gol lainnya disumbangkan Declan Rice, Ezri Konsa, dan Jude Bellingham.

Baca Juga:

Les Bleus sempat berusaha mengejar ketertinggalan melalui dua gol Kylian Mbappe. Bradley Barcola dan Ousmane Dembele juga ikut mencatatkan nama di papan skor, tetapi kebangkitan itu tak mampu mengubah nasib Prancis.

Kekalahan tersebut memastikan Prancis menutup Piala Dunia 2026 tanpa membawa pulang medali. Situasi itu sangat kontras dibanding dua edisi sebelumnya ketika Les Bleus selalu berhasil melangkah hingga partai final.

Turnamen di Amerika Serikat itu sekaligus menjadi akhir pengabdian Deschamps sebagai pelatih tim nasional.

Baca Juga:

Sejak dipercaya menangani Prancis pada 2012, eks pemain Juventus itu membangun salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Les Bleus.

Di bawah arahannya, Prancis mengangkat trofi Piala Dunia 2018 dan menjuarai UEFA Nations League 2020/2021.

Didier Deschamps mengakhiri kiprahnya bersama Prancis di Piala Dunia 2026 dengan hasil pahit. Les Bleus dipaksa menyerah 4-6 dari Inggris.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Didier Deschamps  Zinedine Zidane  Zidane  Prancis  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
BERITA DIDIER DESCHAMPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp