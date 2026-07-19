Akhir Pahit Didier Deschamps! Prancis Dibantai Inggris, Era Zinedine Zidane Dimulai?

jpnn.com - Didier Deschamps mengakhiri kiprahnya bersama Prancis di Piala Dunia 2026 dengan hasil pahit. Les Bleus dipaksa menyerah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Minggu (19/7/2026) pagi WIB itu menghadirkan hujan gol. Inggris tampil lebih efektif untuk mengamankan posisi ketiga, sedangkan Prancis harus pulang tanpa membawa medali.

Bukayo Saka menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Prancis setelah mencetak hattrick. Tiga gol lainnya disumbangkan Declan Rice, Ezri Konsa, dan Jude Bellingham.

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Les Bleus sempat berusaha mengejar ketertinggalan melalui dua gol Kylian Mbappe. Bradley Barcola dan Ousmane Dembele juga ikut mencatatkan nama di papan skor, tetapi kebangkitan itu tak mampu mengubah nasib Prancis.

Kekalahan tersebut memastikan Prancis menutup Piala Dunia 2026 tanpa membawa pulang medali. Situasi itu sangat kontras dibanding dua edisi sebelumnya ketika Les Bleus selalu berhasil melangkah hingga partai final.

Turnamen di Amerika Serikat itu sekaligus menjadi akhir pengabdian Deschamps sebagai pelatih tim nasional.

Sejak dipercaya menangani Prancis pada 2012, eks pemain Juventus itu membangun salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Les Bleus.

Di bawah arahannya, Prancis mengangkat trofi Piala Dunia 2018 dan menjuarai UEFA Nations League 2020/2021.