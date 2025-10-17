Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Akhir Pekan Ini Bandung Bakal Meriah, Dishub Ingatkan Jangan Ada Getok Parkir

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:45 WIB
Akhir Pekan Ini Bandung Bakal Meriah, Dishub Ingatkan Jangan Ada Getok Parkir - JPNN.COM
Festival Asia Afrika menampilkan beragam karnaval budaya dari negara-negara Asia Afrika. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Di akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (18 - 19/10/2025), bakal ada dua acara besar yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

Event pertama adalah Festival Asia Afrika yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Asia Afrika.

Fesival itu menyuguhkan beragam acara mulai karnaval hingga pameran budaya.

Baca Juga:

Keragaman budaya dari negara-negara di Asia Afrika disuguhkan melalui pameran seni, kuliner, pertunjukan seni, serta karnaval.

Acara kedua adalah Pasar Seni ITB, yang sudah vakum hampir 10 tahun.

Kegiatan yang digagas mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB ini akan berlangsung di Kampus Ganesha ITB pada 18 - 19 Oktober 2025.

Baca Juga:

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Rasdian Seiadi mengingatkan kepada warga yang akan berkunjung ke dua acara itu untuk berhati-hati dengan oknum juru parkir (jukir) yang melakukan getok tarif.

Pengujung diimbau untuk parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara dan juga Dishub.

Dishub Bandung memperingatkan juru parkir (jukir) untuk jangan mematok tarif tinggi atau getok parkir saat kegiatan Festival Asia Afrika dan Pasar Seni ITB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  getok parkir  Festival Asia Afrika  pasar seni itb  Dishub Bandung  jukir 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp