Akhir Tahun, ATR Cycling Tebar Diskon hingga Cashback Rp500 Ribu

Minggu, 21 Desember 2025 – 11:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ATR Cycling memanfaatkan momentum belanja akhir tahun dengan menggulirkan rangkaian promo agresif.

Melalui program DEBBUS – Desember Banyak Bonus dan Payday Sale Akhir Tahun, platform ritel sepeda itu menawarkan potongan harga dan cashback di marketplace.

Program DEBBUS digelar pada 15–24 Desember 2025 dengan diskon hingga 10% serta cashback berjenjang mencapai Rp500.000.

Promo berlaku untuk beragam produk, mulai dari sepeda konvensional, sepeda listrik, hingga aksesoris dan spare part.

Skema cashback disesuaikan dengan nilai transaksi, memberi ruang keuntungan lebih bagi konsumen yang berbelanja dalam jumlah besar.

Tak berhenti di situ, ATR Cycling melanjutkan gebrakan lewat Payday Sale Akhir Tahun pada 25–31 Desember 2025.

Baca Juga: Komitmen ATR Cycling Menjadi One Stop Bcycle Needs

Dalam periode itu, diskon yang ditawarkan meningkat hingga 20%, ditambah pilihan cashback online hingga Rp500.000.

Promo tersedia secara eksklusif di ATR Cycling Official Online Store yang hadir di Tokopedia, Shopee, BliBli, dan Lazada.