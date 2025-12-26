Akhir Tahun Berkesan, bank bjb Ajak Nasabah Saksikan Rahvayana: Kala Cinta Dijabar

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan rangkaian promo spesial akhir tahun yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga pengalaman hiburan yang berkesan bagi nasabah.

Salah satu program unggulan akhir tahun yang dihadirkan bank bjb adalah kesempatan mendapatkan tiket Drama Musikal Rahvayana: Kala Cinta Dijabar, sebuah pertunjukan kolosal yang akan digelar di Sabuga ITB, Bandung, pada 30 Desember 2025.

Melalui program promo ini, bank bjb mengajak masyarakat menikmati momen libur akhir tahun dengan cara yang berbeda, yakni menabung atau bertransaksi sekaligus mendapatkan pengalaman baru di dunia seni pertunjukan.

Drama musikal ini diperankan oleh para seniman ternama, antara lain Sujiwo Tejo, Marcel Siahaan, dan Isyana Sarasvati, yang siap menghadirkan pertunjukan penuh emosi, musik, dan visual yang memukau.

Rahvayana: Kala Cinta Dijabar mengadaptasi kisah klasik Ramayana dari sudut pandang cinta Rahwana, dengan tema besar tentang cinta, perjuangan, dan kompleksitas karakter yang dikemas secara modern melalui musik, tari, dan teater.

bank bjb memandang pertunjukan ini sebagai momentum yang tepat untuk menghadirkan promo berbasis pengalaman, sejalan dengan semangat akhir tahun yang identik dengan momen kebersamaan.

Melalui promo ini, nasabah maupun calon nasabah berkesempatan memperoleh tiket pertunjukan dengan mengikuti program menabung atau bertransaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Periode program promo Drama Musikal Rahvayana berlangsung mulai 15 hingga 29 Desember 2025, selama kuota tiket masih tersedia.