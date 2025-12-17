Akhir Tahun Tak Harus Pergi Jauh, CitraRaya Tangerang Gelar Festival Liburan

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Akhir tahun selalu menjadi waktu yang istimewa untuk kembali pada hal-hal sederhana.

Marketing Communication Manager Mal Ciputra Tangerang Intan Amalia mengatakan menyambut suasana libur panjang Natal dan Tahun Baru, CitraRaya Tangerang menghadirkan rangkaian kegiatan liburan bertajuk “Festive Holiday Adventure 2025”.

Kegiatan itu berlangsung mulai 12 Desember 2025 hingga 11 Januari 2026.

“Kemeriahan acara akan semakin terasa sejak 16 Desember 2025, saat berbagai atraksi utama mulai dibuka untuk publik,” ungkap Intan dikutip, Rabu (17/12).

Intan menyebut selama periode liburan, keluarga dapat menikmati beragam aktivitas rekreasi yang telah menjadi bagian dari keseharian warga CitraRaya.

Dia menjelaskan Jungle Wonderland with deHakims menghadirkan pengalaman petualangan yang memadukan edukasi dan hiburan, mengajak anak-anak mengenal satwa dan alam dengan cara yang menyenangkan.

Bird Aviary & Exhibition memberikan ruang bagi pengunjung untuk mengapresiasi keindahan burung-burung eksotis, menghadirkan pengalaman yang unik dan berkesan di tengah suasana liburan.

Menurut Intan, Jungle Wonderland with deHakims merupakan kolaborasi pertama deHakims dengan pusat perbelanjaan dan sekaligus menghadirkan konsep aviary untuk pertama kalinya di dalam mal.