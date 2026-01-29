Akhiri Desa Sejahtera 2025 Musim ke-3, SnackVideo Bawa Teknologi untuk Petani

jpnn.com, JAKARTA - SnackVideo menghadirkan konsep pemberdayaan yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern.

Konsep itu dihadirkan saat SnackVideo resmi menutup rangkaian program Desa Sejahtera Musim ke-3 2025 melalui kegiatan pemberdayaan pertanian di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, pada 25 Januari 2026.

Head of Government Relations SnackVideo, Yulika Daya Satria menyampaikan kegiatan itu menjadi penutup perjalanan program di delapan desa lintas provinsi sepanjang 2025, sekaligus mencatat rekor partisipasi tertinggi dengan kehadiran sekitar 2.900 warga dalam satu lokasi.

“Inisiatif sosial berbasis teknologi yang aplikatif dan relevan,” ungkap Yulika dikutip, Kamis (29/1).

Kabupaten Tuban yang berada di wilayah pesisir utara Jawa dikenal memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga adopsi teknologi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Yulika menegaskan program Desa Sejahtera tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian.

“Kami ingin mendorong desa agar mampu memanfaatkan teknologi secara mandiri, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata edukasi berbasis pertanian yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Tuban,” katanya.

Dengan berakhirnya kegiatan di Tuban, program Desa Sejahtera SnackVideo tercatat telah menjangkau sembilan desa di Indonesia dengan total partisipasi lebih dari 10.000 warga.