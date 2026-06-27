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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Akhiri Perantauan, Novri Setiawan Pilih Pulang ke Ranah Minang untuk Perkuat Semen Padang

Sabtu, 27 Juni 2026 – 15:28 WIB
Akhiri Perantauan, Novri Setiawan Pilih Pulang ke Ranah Minang untuk Perkuat Semen Padang - JPNN.COM
Foto dok Super League

jpnn.com - Perjalanan panjang Novri Setiawan di sepak bola Indonesia akhirnya membawanya kembali ke titik awal. 

Setelah resmi berpisah dengan Persik Kediri, pemain berusia 32 tahun itu memutuskan mengakhiri masa perantauannya dengan bergabung bersama Semen Padang FC, klub asal daerah kelahirannya.

Kepulangan Novri menjadi momen yang emosional.  Selama berkarier sebagai pesepak bola profesional, dia sempat memperkuat sejumlah klub besar.

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Namun, baru kali ini mendapat kesempatan membela tim kebanggaan Ranah Minang. Semen Padang mengumumkan kedatangan Novri melalui akun Instagram resminya. 

Klub berjuluk Kabau Sirah itu menyambut sang putra daerah dengan ungkapan khas Minang yang menggambarkan seorang perantau yang akhirnya kembali ke kampung halaman.

"Sajauh-jauh nyo bangau tabang, sadalam-dalam nyo marantau... akhirnya pulang juo ka ranah Minang! Salamaik Baliak Kampuang, Novri Setiawan," tulis Semen Padang.

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Manajemen menjelaskan Novri didatangkan dari Persik Kediri melalui skema transfer.

Perekrutan pemain yang dikenal mampu bermain di beberapa posisi itu menjadi bagian dari upaya Semen Padang memperdalam skuad menghadapi persaingan musim depan.

Semen Padang mengumumkan pemain barunya. Dia adalah Novri Setiawan putra daerah yang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya.

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TAGS   Novri Setiawan  Semen Padang  Bursa Transfer  Persik 
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