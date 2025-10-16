Close Banner Apps JPNN.com
Akhiri Tugas di Bogor, Dandenpom III/1 Pamit ke Adityawarman

Kamis, 16 Oktober 2025 – 16:34 WIB
Dandenpom III/1 Bogor Letkol CPM Aditya Mahdi pamit ke Ketua DPRD jelang sertijab pekan ini. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) III/1 Bogor, Letkol CPM Aditya Mahdi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, di Kantor DPRD Kota Bogor, Selasa (14/10).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pamit jelang serah terima jabatan (sertijab) yang akan digelar pada Jumat (17/10/2025) mendatang.

Aditya menyampaikan bahwa masa tugasnya di Bogor telah berakhir setelah mengabdi selama satu tahun tujuh bulan.

Dia akan menempati penugasan baru di lingkungan Polisi Militer Angkatan Darat.

“Saya berkunjung untuk pamit pindah tugas. Sertijab rencananya dilakukan di Hotel Salak pada Jumat mendatang,” ujar Letkol CPM Aditya Mahdi.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Dandenpom III/1 Bogor dengan jajaran Pemerintah Kota dan DPRD.

“Semoga Letkol Aditya sukses dan lancar dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Kami berharap suatu saat bisa kembali bertugas membawahi wilayah Bogor,” ucap Adityawarman.

Dalam pertemuan tersebut, Adityawarman didampingi oleh pimpinan DPRD lainnya, yakni Wakil Ketua I Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II Zenal Abidin, dan Wakil Ketua III Dadang Iskandar Danubrata.

