Akhirnya, Andre Taulany dan Erin Sepakat Bercerai Baik-Baik

jpnn.com - Kabar baru dari rumah tangga Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany.

Kekinian, pasangan selebritas itu akhirnya bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga.

Hal itu diungkapkan oleh Malik Bawazier, kuasa hukum Erin Taulany. Adapun dia berperan sebagai pihak yang memediasi pasangan tersebut atau mediator.

"Per tanggal kemarin, tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre," ujar Malik Bawazier di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

"Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai," sambungnya.

Keduanya sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka secara baik-baik tanpa adanya perselisihan.

"Namun, (ini) perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan. Perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut," tuturnya.

"Perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik, baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin," imbuhnya.