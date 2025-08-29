Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Akhirnya Berangkat Umrah, Ruben Onsu: Bahagia dan Luar Biasa Sekali

Jumat, 29 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Akhirnya Berangkat Umrah, Ruben Onsu: Bahagia dan Luar Biasa Sekali - JPNN.COM
Ruben Onsu saat hendak berangkat umrah pada Kamis (28/8). Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu akhirnya berkesempatan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah.

Momen berangkat umrah pertama kali tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (28/8).

"Ini pengalaman yang akan jadi sejarah dalam hidup aku, pertama kalinya menjalankan umrah," ungkap Ruben Onsu.

Baca Juga:

Mantan suami Sarwendah itu mengaku sangat bahagia akhirnya bisa berangkat umrah ke Tanah Suci.

Sebab, Ruben Onsu yang merupakan seorang mualaf, sempat batal menunaikan ibadah haji tahun ini.

"Bahagia dan luar biasa sekali, masyaallah," beber host Brownis itu.

Baca Juga:

Ruben Onsu berharap diberi kelancaran selama menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

Dia juga memohon doa dari masyarakat agar diberi kesehatan hingga pulang ke Indonesia.

Presenter Ruben Onsu akhirnya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Ruben Onsu umrah  Instagram Ruben Onsu  Ruben Onsu mualaf 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp