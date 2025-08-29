Akhirnya Berangkat Umrah, Ruben Onsu: Bahagia dan Luar Biasa Sekali
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu akhirnya berkesempatan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah.
Momen berangkat umrah pertama kali tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (28/8).
"Ini pengalaman yang akan jadi sejarah dalam hidup aku, pertama kalinya menjalankan umrah," ungkap Ruben Onsu.
Mantan suami Sarwendah itu mengaku sangat bahagia akhirnya bisa berangkat umrah ke Tanah Suci.
Sebab, Ruben Onsu yang merupakan seorang mualaf, sempat batal menunaikan ibadah haji tahun ini.
"Bahagia dan luar biasa sekali, masyaallah," beber host Brownis itu.
Ruben Onsu berharap diberi kelancaran selama menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.
Dia juga memohon doa dari masyarakat agar diberi kesehatan hingga pulang ke Indonesia.