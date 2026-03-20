Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Alhamdulillah...

Jumat, 20 Maret 2026 – 16:54 WIB
Penyanyi Denada. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Penyanyi Denada akhirnya bertemu dengan putra kandungnya, Ressa Rizky Rossano.

Kabar itu dibagikan oleh pelantun Pitik Gemoy tersebut melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya di Instagram, Denada membagikan swafotonya bersama Ressa Rizky Rossano. Keduanya tampak tersenyum bahagia.

Denada lantas mengungkap rasa syukurnya karena akhirnya bisa bertemu sang buah hati.

"Alhamdulillah. Allah Maha Besar," ujar Denada melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (20/3).

Perempuan 47 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada orang-orang terdekat yang telah membantu maupum memberikan doa terbaik.

Tak hanya itu, Denada juga menyebut nama Intan Erlita, seorang psikolog sebagai sosok yang memberikan bimbingan dan pendampingan selama ini.

"Terimakasih atas doa dan bantuan dari semua kerabat, dan keluarga. Terimakasih bu @intan__erlita, ibu psikolog kesayangan yang baik, atas bantuan, bimbingan, dan pendampingannya," ucap Denada.

Denada  Ressa Rossano  Anak Denada  Ressa Rizky Rosano 
