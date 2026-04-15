Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Itu Penantian Panjang

Rabu, 15 April 2026 – 16:16 WIB
Denada dan anaknya, Ressa Rossano. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Setelah terpisah puluhan tahun, momen pertemuan terjadi saat Lebaran tahun ini.

"Itu penantian panjang," kata Denada saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Perempuan berusia 47 tahun itu mengakui bahwa dirinya sempat sedih ketika heboh pemberitaan tentang dirinya menelantarkan Ressa Rossano.

Denada bahkan memilih untuk menarik diri dan rehat dari publik hingga media sosial.

"Aku butuh fokus menyelesaikan semua ini," jelas pemilik album One Stop Dangdut itu.

Baca Juga:

Setelah mulai tenang, Denada akhirnya mencoba menyelesaikan masalah dan menemui Ressa Rossano.

Setelah proses cukup panjang, dia akhirnya berjumpa dengan anak yang sempat dititipkan pada kerabat tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denada  Ressa Rossano  Anak Denada  kasus Denada 
BERITA DENADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp