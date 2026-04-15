Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Itu Penantian Panjang

Rabu, 15 April 2026 – 16:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Setelah terpisah puluhan tahun, momen pertemuan terjadi saat Lebaran tahun ini.

"Itu penantian panjang," kata Denada saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, Selasa (14/4).

Perempuan berusia 47 tahun itu mengakui bahwa dirinya sempat sedih ketika heboh pemberitaan tentang dirinya menelantarkan Ressa Rossano.

Denada bahkan memilih untuk menarik diri dan rehat dari publik hingga media sosial.

"Aku butuh fokus menyelesaikan semua ini," jelas pemilik album One Stop Dangdut itu.

Baca Juga: Denada Sudah Lama Tidak Berkomunikasi dengan Ayah Kandung Ressa Rossano

Setelah mulai tenang, Denada akhirnya mencoba menyelesaikan masalah dan menemui Ressa Rossano.

Setelah proses cukup panjang, dia akhirnya berjumpa dengan anak yang sempat dititipkan pada kerabat tersebut.