Entertainment - Seleb

Akhirnya Hirup Udara Bebas, Fariz RM Pilih Lakukan Hal Ini

Minggu, 01 Maret 2026 – 01:51 WIB
Akhirnya Hirup Udara Bebas, Fariz RM Pilih Lakukan Hal Ini
Fariz RM (tengah), kuasa hukumnya, Deolipa Yumara (kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah selesai menjalani masa tahanan.

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengungkapkan kliennya telah bebas sejak 15 Februari lalu.

"Alhamdulillah (Fariz RM) akhirnya bisa menghirup napas bebas, napas segar lagi. Jadi saya mewakili Bang Fariz RM, kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas," ujar Deolipa Yumara di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Dalam kesempatan yang sama, Fariz RM untuk kali pertama muncul ke hadapan publik dalam sebuah acara.

Dia menggelar syukuran pasca-kebebasannya. Pria 67 tahun itu turut mengundang anak yatim serta menggelar acara musik.

"Kami mengundang anak yatim untuk turut berdoa dan berbuka puasa bersama-sama. Intinya itu. Kebetulan beberapa teman ingin mendukung, sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu," ucapnya.

"Alhamdulillah masa itu sudah berlalu, sekarang masanya untuk masa depan," imbuhnya.

Setelah bebas dari jeruji besi, dia pun siap untuk kembali berkarya di industri musik. Fariz RM, bahkan memilih untuk tidak memikirkan hal selain bermusik.

Musisi Fariz RM akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah selesai menjalani masa tahanan.

