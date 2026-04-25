Akhirnya Kejadian! Poin Borneo FC Sama Dengan Milik Persib

Sabtu, 25 April 2026 – 21:09 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC menyamai Persib Bandung pada pekan ke-29 Super League.

Itu setelah Borneo FC menang 3-0 dari tamunya, Semen Padang, di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam WIB.

Kemenangan yang membuat Borneo FC mengoleksi 66 poin, sama dengan yang dimiliki Persib.

Namun, lantaran tak lebih baik dalam urusan head to head dengan Persib (1-1, 1-3), Borneo FC tetap berada di posisi kedua klasemen sementara.

Sementara itu, Semen Padang makin berada di bibir jurang degradasi.

Pada pekan ke-30, Persib dan Borneo FC sama-sama harus menjalani laga tandang.