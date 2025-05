Akhirnya Mantap Menikah, Luna Maya & Maxime Bouttier Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Luna Maya dan Maxime Bouttier mengungkapkan alasan yang membuat mereka mantap melangkah ke jenjang pernikahan.

Selain karena merasa orang yang tepat, menurut Maxime mereka juga memiliki banyak kesamaan latar belakang.

"Ya i just feel right. Itu saja sih, aku enggak tahu jawaban yang lebih dalam daripada itu. You know it's right, it's right. Kami juga dulunya anak Bali," ujar Maxime Bouttier di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

Aktor kelahiran Perancis itu mengatakan, kedekatannya dengan keluarga Luna, khususnya sang ibunda, makin memperkuat keyakinannya.

Tak hanya dirinya, Luna Maya juga dekat dengan keluarga Maxime.

"Aku dekat sama ibunya Luna. Buat aku itu sesuatu yang sangat penting. Dia juga bisa dekat sama bapak aku, keluarga. Semuanya berjalan dengan baik," ucap Maxime Bouttier.

Senada dengan suaminya, Luna Maya juga merasakan ubungan mereka terasa begitu natural dan mudah untuk dijalani.

Perempuan 41 tahun itu, bahkan tak merasakan berat saat menjalani hubungan dengan Maxime Bouttier.