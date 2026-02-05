Akhirnya Minta Maaf, Prilly Latuconsina: Aku Paham Situasi Ini...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina akhirnya meminta maaf setelah muncul kegaduhan yang dipicu unggahan miliknya di LinkedIn.

Kegaduhan bermula saat dirinya memasang fitur Open to Work hingga mendapat 30.000 connections di Linkedln yang diduga hanya gimik. Netizen menuding Prilly Latuconsina tidak berempati terhadap para pencari kerja yang kesusahan mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Aku paham situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku juga mengerti kenapa sebagian dari kalian merasa marah, kecewa, atau enggak nyaman. Untuk itu aku ingin menyampaikan klarifikasi dengan iktikad baik sebagai bentuk tanggung jawabku dalam berkomunikasi," kata Prilly Latuconsina melalui video resmi yang diunggah di Instagram baru-baru ini.

Perempuan berusia 29 tahun itu menyadari banyak pihak yang kemungkinan tersinggung atas tindakannya.

Prilly Latuconsina tidak menyangka apa yang dilakukan bisa menimbulkan kesalahpahaman.

"Pertama-tama, aku minta maaf dengan tulus kalau apa yang terjadi, telah menimbulkan rasa enggak nyaman atau kesalahpahaman," ucap pemain film Danur itu.

Menurut Prilly Latuconsina, dirinya tidak pernah berniat meremehkan para pencari kerja yang tengah berjuang.

Oleh sebab itu, dia menerima kritik dan masukan yang disampaikan netizen atau masyarakat belakangan ini.