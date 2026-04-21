JPNN.com - Entertainment - Musik

Akhirnya Rilis Album Baru, Beeswax Libatkan Dochi PWG

Selasa, 21 April 2026 – 09:09 WIB
Akhirnya Rilis Album Baru, Beeswax Libatkan Dochi PWG - JPNN.COM
Beeswax, band emo asal Malang. Foto: Dok. Beeswax/Ahyas Budi

jpnn.com, MALANG - Band emo asal Malang, Beeswax akhirnya meluncurkan album penuh terbaru yang bertajuk self titled.

Album tersebut merangkum perjalanan panjang Beeswax yang beranggotakan Bagas Yudhiswa (vokal/gitar), Putra Vibrananda (vokal/bass), dan R. Yanuar Ade Laksono (drum).

Tidak sekadar nostalgia, album baru juga diklaim sebagai refleksi mendalam atas evolusi musikal dan personal Beeswax yang kini memasuki tahun ke-12.

Berawal sebagai proyek one-man band pada 2014, Beeswax kemudian berkembang menjadi kuartet pada album kedua sampai album ketiga, sebelum menjadi trio seperti sekarang.

Beewax membawa identitas musikal yang sejak awal kuat dipengaruhi gelombang midwest emo era 90-an dan emo revival global di era 2010an.

Melalui album terbaru, Beeswax tidak hanya menghadirkan karya terbaru, tetapi juga merayakan sekaligus mensyukuri perjalanan tersebut sebagai penanda penting atas evolusi musikal dan personal yang kini hadir dengan kedewasaan baru.

Album self-titled menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini. Beeswax meninjau kembali dua rilisan awal mereka yaitu EP First Step dan LP Growing Up Late yang ditulis saat masih berada di usia 20-an.

Kini, 16 lagu dalam album tersebut diaransemen ulang untuk merepresentasikan perkembangan selera, pengalaman, dan kedalaman emosional yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Band emo asal Malang, Beeswax akhirnya meluncurkan album penuh terbaru yang bertajuk self titled.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

