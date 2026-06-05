Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf, Sarwendah: Besar Rasa Terima Kasih Saya ke Kalian

jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah akhirnya buka suara melalui akunnya di Instagram, seusai potongan pernyataannya yang diduga menghina mantan suaminya, Ruben Onsu, beredar di sosial media.

Dalam video yang diunggahnya, dia tak menampik bahwa potongan pernyataannya yang beredar di sosial media telah menimbulkan kegaduhan.

Sarwendah lantas menyampaikan permintaan maafnya kepada semua pihak atas pernyataannya tersebut.

"Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak," ujar Sarwendah melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (5/6).

"Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut," sambungnya.

Ibu dua anak tersebut juga menyampaikan permintaan maaf kepada buah hatinya.

Dia menyadari bahwa anak-anaknya tak seharusnya ikut terseret dalam persoalan orang dewasa.

Seperti diketahui bahwa Sarwendah memiliki dua anak perempuan dari pernikahannya dengan Ruben Onsu.