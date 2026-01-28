Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Akhirnya Selesai Jalani Rehabilitasi, Onadio Leonardo: Banyak Pelajarannya

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:09 WIB
Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Prisillia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Onadio Leonardo akhirnya selesai menjalani rehabilitasi.

Dia merasa bahagia lantaran bisa kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga setelah menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.

Pria 36 tahun tersebut mengaku mendapat banyak pelajaran dari peristiwa yang dialaminya itu.

"Happy banget hari ini, akhirnya pulang juga setelah tiga bulan di sini. Banyak pelajarannya, banyak ketololan gue yang harus gue bayar dengan banyak hal lah," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Selama tiga bulan menjalani rehabilitasi, dia mengaku merasa lebih sehat.

Sebab Onad, sapaannya, kerap berolahraga dan juga melakukan konseling dengan psikolog.

"Banyak pelajaran yang gue ambil, sih. Bersyukur nomor satu. Gue olahraga, gue jauh lebih sehat, gue juga banyak psikolog, psikiater. Di sini nyediain semua yang gue butuh, jadi gue jujur masih terpukul sih dengan kejadian kemarin," tuturnya.

"Jadi, gue minta doanya banget semoga gue bisa balik lagi. Gue bisa nemenin anak-anak gue dulu, nemenin bini gue juga," sambung dia.

