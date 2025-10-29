Akhirnya Sepakat Bercerai Dengan Erin, Andre Taulany Ucapkan Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus musisi Andre Taulany buka suara mengenai keputusannya dan sang istri, Erin untuk sepakat bercerai secara baik-baik.

Dia mengaku tak ada yang menginginkan perceraian, begitu pula dirinya.

Namun, dia berterimakasih kepada pihak yang telah membantunya bermediasi dengan Erin Taulany, sehingga kesepatakan itu akhirnya bisa tercapai.

"Dibilang lega ya enggak juga lah. Karena namanya perceraian itu siapa yang mau, siapa yang ingin minta. Tapi terlepas dari apa pun itu, saya berterima kasih juga kepada Bang Malik yang bisa memediasi kami berdua," ujar Andre Taulany di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Walaupun dia dan Erin tak lagi berstatus sebagai suami istri nantinya, tetapi mereka akan tetap saling support demi kepentingan anak-anak.

Sebab ketiga anak mereka merupakan fokus pasangan selebritas tersebut.

"Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support untuk satu sama lain, walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri karena kami punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama," ucap Andre Taulany.

Menjaga kondisi psikologis anak-anak di tengah proses perceraian dan isu yang mewarnainya, merupakan proritas utama bagi Andre Taulany.