Akhmad Gojali Harahap Ditetapkan Jadi Ketum DPP Prabowo Mania 08

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:41 WIB

jpnn.com - Akhmad Gojali Harahap ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 dalam rapat pleno organisasi itu di Jakarta pada Selasa (1/10/25).

Gojali Harahap ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno (gabungan Pengurus Harian dengan Pengurus Departemen/Lembaga) sesuai AD/ART Prabowo Mania 08, merespons kekosongan jabatan ketua umum.

Pada rapat pleno itu juga dibacakan pernyataan tertulis Immanuel Ebenezer selaku ketua umum DPP Prabowo Mania 08 yang berhalangan tetap karena ada masalah hukum.

Dalam pernyataan secara tertulis yang dibacakan pada saat rapat pleno, Immanuel menyatakan mengundurkan diri kemudian menyerahkan jabatan ketua umum kepada Akhmad Gojali Harahap.

Gojali Harahap sebelumnya merupakan sekjen DPP Prabowo Mania 08.

Disaat Pilpres, Gojali Harahap, menjabat Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo-Gibran.

Sejak Oktober 2024, aktivis 98 ini dipercaya sebagai Komisaris Independen (BUMN) PT IFG Life.

Pada rapat pleno tersebut, Agustin Lumban Gaol ditetapkan sebagai sekjen DPP Prabowo Mania 08 menggantikan Gojali.