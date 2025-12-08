Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Akira Kirim Peringatan Tajam Seusai Timnas Putri Indonesia Libas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 – 12:46 WIB
Akira Kirim Peringatan Tajam Seusai Timnas Putri Indonesia Libas Singapura - JPNN.COM
Pertandingan Timnas putri Indonesia (jersei putih) vs Singapura pada lanjutan Grup A SEA Games 2025. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas putri Indonesia menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 seusai menundukkan Singapura.

Pertandingan Indonesia vs Singapura di Stadion Chonburi, Minggu (7/12/2025), berakhir dengan skor 3-1.

Meski sempat tertinggal lebih dahulu, Garuda Pertiwi mampu memperlihatkan karakter permainan yang jauh lebih solid dibanding laga sebelumnya ketika kalah telak 0-8 dari Thailand.

Singapura sempat memimpin 1-0 berkat gol Nur Farhanah pada menit ke-22.

Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua lewat aksi Isa Warps (31'), Claudia Scheunemann (62') dan Aulia Al Mabruroh (90+5').

Akira Tegaskan Banyak yang Harus Dibenahi

Selepas pertandingan, Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama mengapresiasi kerja keras para pemain.

Namun, juru taktik asal Jepang itu tak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan yang menurutnya harus segera diperbaiki.

"Ini adalah Indonesia. Saya bangga dengan para pemain saya di lapangan, dan kami berhasil, tetapi skor 3-1 ini belum cukup membuat kami puas," ucap Akira.

Timnas putri Indonesia meraih kemenangan penting atas Singapura. Namun, Akira Higashiyama kirim peringatan tegas.

