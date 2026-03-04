AKP AE Dipecat Gegara Terima Setoran Bandar Narkoba, Istrinya Histeris

jpnn.com - Dua perwira polisi menjabat Kasat Resnarkoba Polres Torakata Utara berinisial AKP AE dan Kanit II Resnarkoba Aiptu N dipecat dengan tidak hormat setelah terbukti menikmati hasil penjualan narkoba.

Keputusan itu disampaikan Ketua Majelis Komisi Etik Polri Kombes Zulham Effendy di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (10/3/2026).

"Kami sudah sidang lanjutan dan kami sudah putuskan hari ini. Sanksinya adalah yang pertama, terkait dengan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 1 tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 tentang Pemberhentian Anggota Polri," kata Zulham.

Selanjutnya, sanksi kedua dijatuhkan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b, Pasal 5 Ayat 1 huruf c, Pasal 6, serta Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Polri (Perpol) nomor 7 tahun 2022 terhadap AKP AE mantan Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara.

Sementara, untuk mantan Kanit II Resnarkoba Aiptu N, dikenakan empat pasal seperti yang disebutkan tadi.

Artinya, lanjut Zulham, untuk Pasal 6 terkait dengan jabatan dan Pasal 8 terkait dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan, tidak dikenakan kepada bersangkutan.

Vonisnya adalah untuk sanksi etika sama, dinyatakan perbuatan tercela. Kemudian sanksi administratif, pertama Patsus (penempatan khusus) 30 hari.

"Kedua adalah PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap kedua orang ini," ujar Kepala Bidang Propam Polda Sulsel itu.