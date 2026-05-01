JPNN.com - Ekonomi - Industri

Akselerasi Hilirisasi, PTPN Siapkan Industri Sawit Terpadu di KEK Sei Mangkei

Jumat, 01 Mei 2026 – 06:13 WIB
Akselerasi Hilirisasi, PTPN Siapkan Industri Sawit Terpadu di KEK Sei Mangkei - JPNN.COM
Peresmian Grounbreaking Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 13 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp 116 triliun resmi memasuki tahap pembangunan pada tahun ini. 

Hilirisasi babak dua itu dinilai sebagai langkah memperkuat pengelolaan sumber daya alam sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Peresmian groundbreaking Danantara Fase II 2026 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, Jawa Tengah.

Presiden menekankan pentingnya hilirisasi sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Menurut Presiden, pemerintah tidak akan berhenti pada tahap ini. Sejumlah proyek lanjutan bahkan telah disiapkan untuk memperluas cakupan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari energi hingga pertanian.

Program ini juga ditopang konsolidasi pembiayaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebutkan pihaknya berfokus mengoptimalkan aset strategis BUMN agar proyek hilirisasi memiliki fondasi pendanaan yang kuat.

Menurut Rosan, sinergi antar-lembaga menjadi kunci agar proyek berskala besar tersebut berjalan terukur sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Sebanyak 13 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp 116 triliun resmi memasuki tahap pembangunan pada tahun ini.

sawit  industri  industri sawit  hilirisasi  PTPN  PalmCo 
