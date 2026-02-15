Akselerasi Proyek Internet Rakyat, KB Bank & SURGE Berkolaborasi Beri Pembiayaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) memberikan dukungan pembiayaan kepada PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge), melalui anak usaha PT Telemedia Komunikasi Pratama (TKP), guna mendukung tahap awal implementasi jaringan 5G Fixed Wireless Access (FWA) Surge pada spektrum 1.4GHz.

Dukungan pembiayaan diberikan dalam bentuk fasilitas pinjaman non-tunai berupa Letter of Credit (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam mata uang Rupiah.

Fasilitas ini akan digunakan untuk mendukung pengadaan perangkat dan kebutuhan awal implementasi proyek internet terjangkau Surge yang dikenal sebagai IRA - Internet Rakyat.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen KB Bank dalam mendukung sektor infrastruktur dan teknologi yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Akses internet yang terjangkau merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong inklusi digital, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Melalui penyediaan fasilitas trade finance terstruktur, KB Bank mendukung efisiensi proses pengadaan serta pengelolaan modal yang lebih disiplin pada fase awal implementasi proyek.

“KB Bank berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem digital nasional. Penyediaan fasilitas non-tunai dalam bentuk L/C dan SKBDN ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap proyek infrastruktur yang skalabel seperti implementasi 5G FWA Surge," ujar Kunardy Darma Lie, Direktur Utama KB Bank.

"Dengan memanfaatkan teknologi 5G FWA pada spektrum 1.4GHz, kami dapat melakukan implementasi secara lebih efisien serta mengoptimalkan struktur biaya infrastruktur. Dukungan pembiayaan terstruktur dari KB Bank memperkuat efisiensi pengadaan dan mempercepat eksekusi pada tahap awal implementasi," saut Shannedy Ong, Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk dan Direktur Utama PT Telemedia Komunikasi Pratama.