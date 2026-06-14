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JPNN.com - Daerah

Akses Jalan Padang-Painan Tertutup Longsor

Minggu, 14 Juni 2026 – 22:31 WIB
Akses Jalan Padang-Painan Tertutup Longsor - JPNN.COM
Tim gabungan melakukan penanganan terhadap kejadian tanah longsor di Jalan Raya Padang-Painan, tepatnya di Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Minggu (14/6). ANTARA/HO-BPBDPadang

jpnn.com, PADANG - Tanah longsor menutup akses jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi terkait lainnya masih menangani longsor yang terjadi di kawasan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Minggu sekitar pukul 17.30 WIB tersebut.

"Personel telah berada di lokasi sejak tadi untuk melakukan penanganan dengan instansi gabungan lain," kata Kepala Pelaksana BPBD Padang Hendri Zulviton, Ahad.

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Ia mengatakan untuk menangani material longsor yang menutup badan jalan itu tim memerlukan bantuan dari alat berat.

"Tim melakukan pembersihan terhadap material longsor secara manual terlebih dahulu sampai alat berat datang ke lokasi," katanya yang turun langsung ke lokasi.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar agar alat berat segera didatangkan ke lokasi kejadian.

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"Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar, alat berat sedang menuju lokasi untuk melakukan pembersihan," jelasnya.

Material longsor yang terjadi di Bungus Teluk Kabung itu menutupi badan jalan dengan luas mencapai empat meter per segi dan ketinggian sekitar dua meter.

Tanah longsor menutup akses jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

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TAGS   Longsor  Padang  Tanah Longsor  Sumatera Barat 
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