Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Akses Kesehatan Mustahik Diperluas Melalui Pembangunan RSB di Palembang

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:49 WIB
Akses Kesehatan Mustahik Diperluas Melalui Pembangunan RSB di Palembang - JPNN.COM
BAZNAS memulai pembangunan Rumah Sehat BAZNAS Palembang untuk memperluas layanan kesehatan gratis. Foto: Baznas

jpnn.com, PALEMBANG - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Palembang telah dimulai pembanngunannya melalui peletakan batu pertama pada Selasa (2/12).

Fasilitas kesehatan ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi mustahik dan masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.

RSB Palembang menjadi RSB pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Secara nasional, BAZNAS telah mengoperasikan dan membangun 38 RSB, termasuk dua layanan kesehatan bergerak berupa kapal di Kepulauan Talaud dan Sangihe, Sulawesi Utara.

Baca Juga:

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan berbasis zakat.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Dr. Ir. Nadratuzzaman Hosen, mengatakan RSB Palembang akan berdiri di atas lahan seluas 2.378 meter persegi.

Fasilitas ini akan melayani poli umum, poli gigi, KIA, IGD, laboratorium, farmasi, serta layanan antar jemput pasien.

Baca Juga:

“Dengan lahan yang luas ini, kami berharap RSB Palembang juga dapat menyediakan layanan rawat inap, karena banyak pasien kita adalah lansia,” ujarnya.

Prof Nadra juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BAZNAS Kota dan Pemerintah Daerah untuk mendukung program nasional, terutama pencegahan stunting dan TBC.

BAZNAS memulai pembangunan Rumah Sehat BAZNAS Palembang untuk memperluas layanan kesehatan gratis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RSB  Rumah Sehat Baznas  pelayanan kesehatan  layanan kesehatan gratis 
BERITA RSB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp