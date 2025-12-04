Akses Kesehatan Mustahik Diperluas Melalui Pembangunan RSB di Palembang

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:49 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Palembang telah dimulai pembanngunannya melalui peletakan batu pertama pada Selasa (2/12).

Fasilitas kesehatan ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi mustahik dan masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.

RSB Palembang menjadi RSB pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Secara nasional, BAZNAS telah mengoperasikan dan membangun 38 RSB, termasuk dua layanan kesehatan bergerak berupa kapal di Kepulauan Talaud dan Sangihe, Sulawesi Utara.

Baca Juga: Simba Sereal Perkuat Sinergi dengan RSB untuk Musim 2026

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan berbasis zakat.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Dr. Ir. Nadratuzzaman Hosen, mengatakan RSB Palembang akan berdiri di atas lahan seluas 2.378 meter persegi.

Fasilitas ini akan melayani poli umum, poli gigi, KIA, IGD, laboratorium, farmasi, serta layanan antar jemput pasien.

Baca Juga: RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar

“Dengan lahan yang luas ini, kami berharap RSB Palembang juga dapat menyediakan layanan rawat inap, karena banyak pasien kita adalah lansia,” ujarnya.

Prof Nadra juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BAZNAS Kota dan Pemerintah Daerah untuk mendukung program nasional, terutama pencegahan stunting dan TBC.