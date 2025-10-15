Akses Menuju Tol Karawang Barat Makin Mudah dengan Hadirnya Jembatan Parkland

jpnn.com, KARAWANG - Jembatan penghubung Interchange Tol Karawang Barat menuju alun-alun Karawang kini bisa diakses masyarakat setelah diresmikan oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan President Director Agung Podomoro Land Bacelius Ruru.

Jembatan ini menjadi akses kawasan perumahan 130 hektar Parkland Podomoro menuju tol tersebut.

Parkland Bridge menghubungkan pintu Barat patung Kuda Parkland Podomoro Karawang menuju ke pintu timur arah Alun-alun Karawang.

Meski saat ini masih dalam pembangunan, nantinya jika kawasan dan infrastruktur penghubung telah selesai, pengguna jalan terutama dari Tol Karawang Barat, bisa menggunakan akses Parkland Podomoro dan menjadi lebih dekat ke kawasan pemda dan pusat kota.

“Kawasan kami akan menjadi shortcut atau jalur pintas untuk memperdekat akses menuju pusat kota, terutama pengguna Tol dari dan menuju Bandung-Jakarta. Otomatis kawasan ini akan menjadi pusat bisnis yang menjanjikan karena menjadi jalur utama” kata Tedi Guswana Regional Marketing Director APL

Parkland Podomoro sendiri merupakan proyek strategis Agung Podomoro Land (APLN) yang dibangun dengan konsep integrated city yang menggabungkan antara kawasan hunian, bisnis, entertainment dan pusat Central Business District (CBD).

Baca Juga: Pembukaan Tol Kataraja akan Bawa Multiplier Effect ke Kawasan PIK

Agung Podomoro sendiri membangun proyek ini dengan proyeksi selesai pada 2033, di mana kawasan ini akan menjadi pusat ekonomi baru karawang yang menjanjikan dengan 3.300 unit rumah dan ratusan ruko di sepanjang jalur utama.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini ditaksir terjadi dengan hadirnya Living Plaza Mall, RS Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia Heart Center (IHC), pusat perbelanjaan dan pusat hiburan.