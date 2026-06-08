Akses Tol Baru Menambah Konektivitas Kawasan Paramount Petals, Pangsa Pasar Meluas

jpnn.com, JAKARTA - Konektivitas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota mandiri modern. Kemudahan akses, mobilitas yang efisien, serta keterhubungan antarwilayah kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Paramount Petals menjawab hal itu dengan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan sebagai fondasi pengembangan kota mandiri seluas sekitar 400 hektare di koridor barat Jakarta.

Dikembangkan oleh Paramount Land sebagai kelanjutan kesuksesan Gading Serpong, Paramount Petals dirancang sebagai township modern yang mengintegrasikan kawasan hunian, bisnis, komersial, dan berbagai fasilitas pendukung dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Komitmen tersebut makin diperkuat dengan segera beroperasinya akses tol langsung Paramount Petals yang terhubung ke koridor Tol Jakarta-Merak melalui ruas Jakarta-Tangerang KM 25.

"Infrastruktur strategis ini saat ini telah memasuki tahap akhir pengujian dan dijadwalkan mulai beroperasi pada semester II tahun 2026," kata Direktur Project Management Paramount Land, Cok Putra Tri Utama, Senin (8/6).

Dia mengatakan kehadiran akses tol langsung tersebut akan membawa perubahan signifikan terhadap pola mobilitas masyarakat. Dengan waktu tempuh yang lebih efisien, penghuni dapat menikmati perjalanan yang lebih praktis untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, baik bekerja, berbisnis, maupun beraktivitas.

Menurutnya, peningkatan konektivitas tidak hanya memberikan kenyamanan bagi penghuni, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kawasan.

"Mobilitas yang makin lancar akan membuka peluang baru bagi sektor ritel dan komersial, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya tarik kawasan bagi para pelaku usaha,” ujarnya.