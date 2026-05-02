Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Aksi Anarkistis May Day di Bandung, Polisi Tetapkan 6 Pelajar Jadi Tersangka

Sabtu, 02 Mei 2026 – 17:07 WIB
Aksi Anarkistis May Day di Bandung, Polisi Tetapkan 6 Pelajar Jadi Tersangka - JPNN.COM
Kelompok perusuh membakar pos polisi dan merusak lampu lalu lintas di simpang Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam insiden aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di simpang Balubur Town Square (Baltos) Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung.

Dalam aksi anarkistis yang terjadi pada Jumat (1/5/2026) malam, polisi mengamankan tujuh orang pelaku, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, para pelaku ditangkap sesaat setelah melakukan tindakan destruktif pada Jumat malam.

Aksi anarkis tersebut menyebabkan terbakarnya satu unit videotron, satu Pos Polisi Gatur, serta pengrusakan fasilitas publik berupa traffic light.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, enam orang yang berstatus pelajar yakni MRN, MRA, RS, MFNA, FAP, dan HIS ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka terbukti melakukan tindak pidana pembakaran, penghasutan, dan pengrusakan secara bersama-sama," kata Hendra dalam keteranganya, Jumat (2/5).

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya, termasuk dua buah bom molotov, bensin, serta atribut kelompok tertentu seperti bendera bertuliskan 'Punk Football Hate Cops' dan stiker 'Jaringan Konspirasi Sel-Sel Api'.

"Peran masing- masing tersangka sudah kami identifikasi. Ada yang menyiapkan bom molotov, ada yang melakukan pelemparan, hingga provokator aksi," ucapnya.

Polda Jabar menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam insiden aksi anarkistis May Day di Jalan Cikapayang, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   May Day  Hari Buruh  Pelajar  Polda Jabar 
BERITA MAY DAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp