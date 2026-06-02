Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka

Selasa, 02 Juni 2026 – 10:20 WIB
Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka - JPNN.COM
Asep, warga Kiaracondong, harus menjalani perawatan medis setelah digigit ular Sanca besar saat hendak mengevakuasi di Sungai Cidurian, Kota Bandung. Foto: doc. Polsek Kiaracondong

jpnn.com - BANDUNG - Seorang warga di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, bernama Asep (60) harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit setelah digigit ular Sanca berukuran besar.

Insiden tersebut terjadi ketika Asep hendak melakukan evakuasi ular yang muncul di aliran sungai pada Minggu (31/5/2026).

Momen ketika Asep sedang berupaya mengevakuasi ular itu terekam sebuah video.

Baca Juga:

Tampak, Asep berupaya mengevakuasi ular yang mengalir di aliran sungai itu seorang diri.

Saat mengevakuasi, Asep tanpa dilengkapi peralatan khusus. Berulangkali, ular itu terlihat menyerang Asep dan membuat warga setempat panik.

Kapolsek Kiaraondong Kompol Sumartono mengatakan, pergelangan tangan kanan Asep terluka parah akibat gigitan ular tersebut.

Baca Juga:

Kini, Asep sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Pada saata akan menangkap ular Sanca yang melintas di Sungai Cidurian, saat ditangkap ular tersebut menggigit pergelangan tangan kanan," kata Sumartono saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Aksi nekat Asep mengevakuasi ular sanca besar di Sungai Cidurian berakhir tragis. Ia digigit hingga terluka serius dan harus menjalani perawatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ular Sanca  Gigitan Ular  Bandung  Digigit Ular 
BERITA ULAR SANCA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp