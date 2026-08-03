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JPNN.com - Kriminal

Aksi Curas di Jalintas Palembang-Jambu Terbongkar, Polsek Bayung Lencir Amankan Pelaku

Senin, 03 Agustus 2026 – 22:00 WIB
Aksi Curas di Jalintas Palembang-Jambu Terbongkar, Polsek Bayung Lencir Amankan Pelaku - JPNN.COM
Pelaku beserta barang bukti saat diamankan. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian dengan kekerasan (Curas) yang menyasar pengendara di Jalan Lintas Palembang-Jambi, Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil diungkap.

Polsek Bayung Lencir bergerak menangani kasus tersebut setelah Arnold menjadi korban saat melintas di lokasi kejadian pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dari hasil penyelidikan, pelaku D bersama dua rekannya, yakni R (DPO) dan A (DPO) mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis parang panjang yang diarahkan ke leher korban.

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Dalam kondisi terancam, korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga para pelaku berhasil membawa kabur satu unit telepon genggam Oppo A3s warna hitam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1.500.000 serta mengalami rasa takut dan terancam. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir.

Menindaklanjuti laporan korban, penyidik Polsek Bayung Lencir melakukan serangkaian penyelidikan.

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Kapolsek Bayung Lencir AKP Kosim bersama Kanit Reskrim IPDA Heri Fita dan Tim Tekab 204 segera melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku.

Hasilnya, D berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Aksi curas di Jalintas Palembang-Jambi akhirnya terbongkar, Polsek Bayung Lencir mengamankan pelaku.

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TAGS   Pencurian dengan kekerasan  pencurian  senjata tajam  bayung lencir 
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