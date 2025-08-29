Close Banner Apps JPNN.com
Aksi Demo di Bandung Memanas, Massa Bergerak, Gas Air Mata Ditembakkan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:50 WIB
Aksi Demo di Bandung Memanas, Massa Bergerak, Gas Air Mata Ditembakkan
Ratusan ojol menggelar aksi demo dan solidaritas kematian Affan Kurniawan yang dilindas personel Brimob Polri menggunakan Rantis di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan massa gabungan dari pelajar, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol) melakukan demonstrasi di luar Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/8). 

Mereka menuntut pengusutan kasus kematian Affan Kurniawan, ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob Polri menggunakan di Jakarta, Kamis.

Pantauan JPNN di lokasi, sejak pukul 14.00 WIB massa aksi mulai berdatangan dari berbagai sudut jalan ke depan gerbang DPRD Jabar. 

Tak berselang lama, massa pun mulai melempari gedung dengan botol minum, batu, hingga kayu. Mereka, bahkan coba menaiki pagar dan tembok gedung untuk merangsak masuk.

Saat demo berlangsung, hujan deras mengguyur area DPRD Jabar. Meski demikian, massa tidak mengurungkan niatnya untuk dapat masuk ke dalam gedung dan menyuarakan kekesalannya kepada para wakil rakyat. 

Berbagai fasilitas yang ada di halaman gedung DPRD Jabar pun jadi pelampiasan.

Massa pun sempat melemparkan bom molotov yang membuat api membakar bagian kendaraan polisi yang diparkir di dalam halaman gedung.

Tak mau mengalah, polisi pun langsung menembakkan gas air mata kepada massa yang masih berada di depan gedung DPRD beberapa kali.

Aksi demo ojol dan mahasiswa di Gedung DPRD Jabar memanas. Massa aksi mulai merusak sejumlah fasilitas umum dan polisi menembakkan gas air mata.

