Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Anarkistis, Massa Bakar Rumah

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:49 WIB
Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Anarkistis, Massa Bakar Rumah - JPNN.COM
Api membakar bangunan rumah di Jalan Diponegoro atau tepatnya di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aksi demo yang digelar driver ojek online (ojol) dan mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, berakhir ricuh, Jumat (29/8/2025).

Pantauan JPNN di lokasi, massa aksi mulai melakukan aksi anarkisme dengan melemparkan bom molotov hingga petasan ke arah kantor dewan.

Massa juga membakar sebuah bangunan rumah yang lokasinya ada di seberang Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Bangunan tersebut diketahui aset milik MPR RI.

Baca Juga:

Awalnya para pedemo melemparkan batu ke arah rumah tersebut. Kaca-kaca pecah dan massa secara brutal melemparkan bom molotov.

Tak cukup dengan merusak bangunan, pedemo juga membakar rumah tersebut. Api awalnya membakar bagian gorden di bagian depan rumah, kemudian merembet hingga ke dalam.

Sampai dengan berita ditulis, kobaran api terus membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan.

Baca Juga:

Belum tampak petugas pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api, sementara pergerakan massa terus bergejolak.

Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jabar Akhmad Taufiqurrahman mengatakan bangunan yang terbakar adalah aset milik MPR RI.

Demo yang digelar driver ojek online (ojol) dan mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, berakhir ricuh, Jumat (29/8/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ojol  driver ojol tewas  Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Mobil Rantis  Mahasiswa  Bandung  ojek online 
BERITA OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp