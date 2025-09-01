Aksi Demonstrasi Makin Ricuh, Teuku Wisnu Serukan Doa Damai

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Wisnu menyampaikan doa agar masyarakat Indonesia tetap tenang dan terlindungi di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dia mengajak masyarakat untuk berdoa agar bangsa tidak terpecah oleh perbedaan.

“Ya Allah, sejukkanlah hati kami. Lindungilah negeri ini, lindungilah kami semua. Berilah jalan keluar terbaik dari segala kesulitan,” tulis Teuku Wisnu, dikutip pada Minggu (31/8).

Baca Juga: Teuku Wisnu Ingin Fashion Show Malang Strudel Jadi Event Tahunan

Dia menekankan pentingnya persatuan di tengah situasi sosial yang penuh ketegangan.

Pesan Teuku Wisnu muncul di saat demonstrasi besar digelar di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8).

Aksi yang melibatkan mahasiswa, pelajar, dan elemen masyarakat tersebut menolak tunjangan perumahan bagi anggota DPR, namun berujung ricuh.

Gelombang protes berlanjut pada Kamis (28/8) dengan tuntutan kenaikan upah. Tragedi terjadi ketika pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis saat melintas untuk mengantarkan pesanan. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan publik.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa juga berlangsung di DPRD Sumatera Utara dan DPRD Jawa Barat pada hari yang sama. Kedua aksi tersebut berakhir dengan kericuhan dan kerusakan fasilitas umum.