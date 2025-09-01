Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aksi Demonstrasi Makin Ricuh, Teuku Wisnu Serukan Doa Damai

Senin, 01 September 2025 – 04:09 WIB
Aksi Demonstrasi Makin Ricuh, Teuku Wisnu Serukan Doa Damai - JPNN.COM
Teuku Wisnu. Foto Instagram/teukuwisnu

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Wisnu menyampaikan doa agar masyarakat Indonesia tetap tenang dan terlindungi di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dia mengajak masyarakat untuk berdoa agar bangsa tidak terpecah oleh perbedaan.

“Ya Allah, sejukkanlah hati kami. Lindungilah negeri ini, lindungilah kami semua. Berilah jalan keluar terbaik dari segala kesulitan,” tulis Teuku Wisnu, dikutip pada Minggu (31/8).

Dia menekankan pentingnya persatuan di tengah situasi sosial yang penuh ketegangan.

Pesan Teuku Wisnu muncul di saat demonstrasi besar digelar di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8).

Aksi yang melibatkan mahasiswa, pelajar, dan elemen masyarakat tersebut menolak tunjangan perumahan bagi anggota DPR, namun berujung ricuh.

Gelombang protes berlanjut pada Kamis (28/8) dengan tuntutan kenaikan upah. Tragedi terjadi ketika pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis saat melintas untuk mengantarkan pesanan. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan publik.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa juga berlangsung di DPRD Sumatera Utara dan DPRD Jawa Barat pada hari yang sama. Kedua aksi tersebut berakhir dengan kericuhan dan kerusakan fasilitas umum.

Aktor Teuku Wisnu mendoakan bangsa Indonesia agar tetap bersatu dan terlindungi di tengah gelombang demonstrasi.

TAGS   Teuku Wisnu  Doa  Demonstrasi  damai 
