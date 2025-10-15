Aksi Humanis Polisi: Bantu Keluarga Terlantar Kembali ke Kampung Halaman

jpnn.com, JAKARTA - Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pelabuhan Tanjung Priok membantu memulangkan satu keluarga asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terlantar di kawasan pelabuhan. Aksi humanis ini terjadi pada Selasa (14/10) sore.

Kejadian bermula saat seorang personel Satbinmas, Iptu Heri Prasetyo, menemukan tiga orang dalam kondisi kebingungan dan kelelahan di Pintu Masuk Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekitar pukul 17.20 WIB. Mereka adalah Nanda Simatra, istrinya Novita Sari, dan anak mereka yang masih balita, Wildan (2).

Iptu Heri kemudian menghampiri dan menanyakan maksud serta tujuan mereka.

"Kami datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, tapi sampai sekarang belum dapat juga. Uang kami sudah habis," ujar Nanda Simatra dengan nada lelah. Keluarga itu terpaksa berjalan kaki dari Penjaringan menuju Pelabuhan Tanjung Priok karena kehabisan ongkos untuk pulang.

Mengetahui kondisi tersebut, Heri segera membawa mereka ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Petugas melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jakarta Utara. Setelah melalui proses tersebut, pihak kepolisian memfasilitasi kepulangan keluarga ini ke Bandung secara gratis.

Nanda Simatra menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan dari pihak Kepolisian. "Kami sangat berterima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah membantu kami bisa pulang ke kampung halaman di Bandung secara gratis. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Tuhan," ujarnya haru.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. "Polri akan selalu hadir dan memberikan pelayanan yang tulus ikhlas kepada masyarakat. Ini sejalan dengan program Presisi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, yang menekankan pentingnya pelayanan humanis, cepat, transparan, dan responsif terhadap setiap permasalahan kemanusiaan," jelasnya pada Rabu (15/10).

Langkah cepat ini menjadi bukti implementasi fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (tan/jpnn)