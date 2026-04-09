Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aksi Jisoo Blackpink Bagi-Bagi Tas Mewah kepada Staf Agensi Jadi Sorotan

Kamis, 09 April 2026 – 13:31 WIB
Salah satu personel girlgrup Blackpink, Jisoo. Foto: Instagram/sooyaaa

jpnn.com, JAKARTA - Member grup idola BLACKPINK, Jisoo, dikabarkan memberikan hadiah berupa tas mewah kepada karyawan di agensinya, Blissoo.

Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah staf membagikan unggahan di media sosial yang menampilkan hadiah dari sang artis.

Dalam unggahan tersebut, terlihat tas mewah dari Dior yang disebut bernilai jutaan won untuk setiap unitnya.

Sejumlah foto juga memperlihatkan pesan apresiasi dari staf, seperti ucapan terima kasih dan pujian kepada Jisoo sebagai pimpinan.

Unggahan tersebut memberikan gambaran suasana internal perusahaan yang dinilai hangat dan penuh apresiasi.

Jisoo diketahui memiliki kedekatan dengan Dior sebagai duta global, yang turut berkaitan dengan pilihan hadiah yang diberikan kepada karyawan.

Aksi tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan dinilai mencerminkan gaya kepemimpinan yang berbeda di industri hiburan.

Di luar aktivitas musik, Jisoo juga aktif mengembangkan karier di dunia akting, termasuk melalui proyek serial di platform Netflix.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Jisoo BLACKPINK  tas mewah  staf  Agensi 
BERITA JISOO BLACKPINK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp