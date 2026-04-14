Aksi Kemanusiaan, Bank Mandiri Gelar Donor Darah Massal

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema “Berbagi Kebaikan untuk Sesama”, sekaligus mendukung sektor kesehatan publik.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sektor kesehatan, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan program donor darah massal bertajuk Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta serta lebih 10 kota dan kabupaten pada 14 hingga 19 April 2026.

Kegiatan ini menargetkan partisipasi 2.800 pendonor sebagai kontribusi nyata dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional.

Secara khusus, pelaksanaan kegiatan Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta melibatkan 700 pendonor.

Capaian itu mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para partisipan, sekaligus menjadi kontribusi awal yang signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah nasional.

Tidak hanya melibatkan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, aksi sosial ini juga membuka partisipasi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Bank Mandiri melalui sinergi yang terintegrasi.

Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak positif kegiatan, sekaligus mengajak publik untuk turut menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat stok darah nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, perusahaan secara konsisten menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang selaras dengan pilar kesehatan dan penguatan kualitas hidup masyarakat.