Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Aksi Kemanusiaan, Bank Mandiri Gelar Donor Darah Massal

Selasa, 14 April 2026 – 20:24 WIB
Aksi Kemanusiaan, Bank Mandiri Gelar Donor Darah Massal - JPNN.COM
Bank Mandiri menggelar aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema "Berbagi Kebaikan untuk Sesama".

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema “Berbagi Kebaikan untuk Sesama”, sekaligus mendukung sektor kesehatan publik.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sektor kesehatan, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan program donor darah massal bertajuk Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta serta lebih 10 kota dan kabupaten pada 14 hingga 19 April 2026.

Kegiatan ini menargetkan partisipasi 2.800 pendonor sebagai kontribusi nyata dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional.

Baca Juga:

Secara khusus, pelaksanaan kegiatan Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta melibatkan 700 pendonor.

Capaian itu mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para partisipan, sekaligus menjadi kontribusi awal yang signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah nasional.

Tidak hanya melibatkan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, aksi sosial ini juga membuka partisipasi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Bank Mandiri melalui sinergi yang terintegrasi.

Baca Juga:

Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak positif kegiatan, sekaligus mengajak publik untuk turut menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat stok darah nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, perusahaan secara konsisten menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang selaras dengan pilar kesehatan dan penguatan kualitas hidup masyarakat.

Bank Mandiri menggelar aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema “Berbagi Kebaikan untuk Sesama”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  Donor Darah  Aksi kemanusiaan  Palang Merah Indonesia 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp