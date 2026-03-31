Aksi Mbak AK Mencuri Motor di Pasar Rebo Terekam CCTV

Jumat, 29 Mei 2026 – 02:50 WIB

jpnn.com - Polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Aksi pencurian oleh Mbak AK terekam CCTV sehingga identitasnya terlacak polisi.

"Kami dapati identitas pelaku dan hari ini kami langsung melakukan penangkapan di salah satu rumah kontrakan wilayah Pasar Rebo," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa (26/5) dan viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku berinisial AK terlihat berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian.

Wanita tersebut tampak melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah.

Lili menjelaskan pencurian itu bermula saat pelaku melintas di depan rumah korban berinisial RB.

Saat itu, pelaku melihat sepeda motor terparkir dalam kondisi sepi tanpa pengawasan pemiliknya.