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JPNN.com - Nasional - Tokoh

Aksi Mentan Amran Bantu Korban Laka di Perjalanan Jadi Omongan

Jumat, 24 Juli 2026 – 06:26 WIB
Aksi Mentan Amran Bantu Korban Laka di Perjalanan Jadi Omongan - JPNN.COM
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (belakang) membantu mengevakuasi korban kecelakaan di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). Foto: Kementan-Antara

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terlambat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto setelah ikut membantu korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (23/7).

Kejadian bermula saat rombongan Mentan Amran melintas di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.30 WIB.

Dia mendapati seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan akibat kecelakaan.

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Momen itu viral melalui video di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat Mentan Amran tanpa ragu turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan langsung memimpin upaya pertolongan di lokasi.

Amran berulang kali meminta timnya bergerak cepat. "Bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit," katanya.

Dia terus memantau proses penyelamatan dari dekat. "Sini, sini, sini... cepat-cepat!" ujarnya sambil mengatur jalannya evakuasi agar korban segera mendapatkan penanganan medis.

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Saat korban hendak dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pengawalnya, Amran memastikan ada yang mendampingi selama perjalanan. "Ada yang medampingi? Siapa kamu ya," katanya kepada seorang pengemudi ojek daring di lokasi.

Di tengah situasi yang berlangsung cepat, Amran juga mengatur pergerakan rombongannya agar proses evakuasi tidak terhambat. "Mundur, mundur, mundur," katanya kepada pengemudi kendaraan pengawal.

Mentan Amran tanpa ragu turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan langsung memimpin upaya pertolongan di lokasi.

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TAGS   Mentan Amran Bantu Korban Laka di Perjalanan  Mentan Amran  aksi mentan amran  korban laka 

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