Aksi Nyata, Samyang Foods Gandeng PMI Salurkan Bantuan Mi Instan ke Wilayah Terdampak

jpnn.com, JAKARTA - Samyang Foods Indonesia menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan 1.000 kardus mi instan rasa kuah kimchi kepada korban bencana di seluruh wilayah di Indonesia.

Beberapa waktu lalu banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan warga terdampak dan harus mengungsi karena rumahnya terendam air.

Dalam situasi tersebut, Samyang Foods Indonesia mengambil langkah nyata untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Bantuan itu difokuskan pada daerah yang mengalami dampak signifikan termasuk wilayah Sumatra.

"Banjir di Sumatra telah sangat berdampak pada kehidupan saudara-saudara kami. Sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, kami merasa bertanggung jawab untuk membantu di saat dibutuhkan," ujar Eunsan Jeong, Country Director Samyang Foods Indonesia.

Dia menjelaskan memilih memberikan produk tersebut bukan hanya sebagai sumber nutrisi tetapi juga untuk menawarkan hidangan yang hangat yang kepada para pengungsi dalam keadaan sulit.

Menurut dia, memilih PMI untuk mendistribusikan bantuan itu karena organisasi kemanusiaan itu sudah terkenal dengan jaringan respons bencana dan keahlian logistiknya.

"Kami percaya pada mekanisme PMI yang telah terbukti untuk mendistribusikan bantuan ini tepat ke tempat yang paling membutuhkan," ungkapnya.