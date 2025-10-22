Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Aksi Seru dan Penuh Drama, ANTV Hadirkan Kompetisi Masak Berhadiah Besar

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:51 WIB
Aksi Seru dan Penuh Drama, ANTV Hadirkan Kompetisi Masak Berhadiah Besar - JPNN.COM
Kompetisi memasak. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali menghadirkan program hiburan segar lewat ajang kompetisi memasak terbaru bertajuk "ANTV Seru bersama Sarimi Isi 2".

Program ini menjanjikan aksi seru, penuh drama, dan kejutan dari para peserta yang akan tayang perdana pada Sabtu, 25 Oktober 2025 pukul 16.30 WIB.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, menjelaskan bahwa program ini hadir untuk memberikan warna baru di layar kaca.

Baca Juga:

“Kami sudah lama tidak menghadirkan ajang pencarian bakat. Kali ini kami tampilkan kompetisi memasak dengan konsep yang berbeda, dikemas lebih seru dan menghibur,” ujarnya.

Dipandu oleh Rian Ibran dan Ben Kasyafani, kompetisi ini melibatkan para ibu-ibu PKK yang beranggotakan tiga orang per tim.

Setiap episodenya akan mempertemukan dua tim yang beradu kemampuan memasak dan mempresentasikan menu istimewa di hadapan juri dan warga sekitar.

Baca Juga:

Selain keseruan memasak, para peserta juga berpeluang memenangkan hadiah total hingga Rp20 juta.

Program berdurasi 90 menit ini terdiri dari tiga babak, mulai dari penyisihan hingga final. Para peserta akan mendapat tantangan memasak dengan menu tertentu dan harus menyelesaikannya dalam waktu terbatas.

ANTV siap hadirkan kompetisi masak ANTV Seru bersama Sarimi Isi 2 yang penuh aksi dan kejutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ANTV  ANTV Seru  kompetisi masak  memasak 
BERITA ANTV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp