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JPNN.com - Entertainment - Musik

Aksi Seru Herjunot Ali Nge-DJ, Meriahkan Soundrenaline 2026

Senin, 20 Juli 2026 – 03:20 WIB
Aksi Seru Herjunot Ali Nge-DJ, Meriahkan Soundrenaline 2026 - JPNN.COM
Penampilan Herjunot Ali di Melting Pop Stage, hari kedua Soundrenaline 2026, Minggu (19/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus disjoki Herjunot Ali turut memeriahkan hari kedua festival musik Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, pada Minggu (19/7) malam.

Junot-sapaannya, sukses menggebrak panggung Melting Pop Stage.

Mulai tampil pada pukul 20.20 WIB, pria 40 tahun itu tampil kasual dengan memakai kemeja abu-abu terang lengan pendek, dengan topi abu-abu gelap.

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Tak tampil sendiri, Junot didampingi oleh seorang rekan, saling bahu-membahu membakar semangat para penonton sejak ketukan pertama dimainkan.

Dalam penampilannya, berbagai rangkaian lagu disajikan oleh aktor sekaligus disjoki kelahiran 8 Oktober 1985 tersebut.

Dia mencampurkan lagu-lagu pop populer, EDM, hingga lagu viral yang akrab di telinga penonton.

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Mulai dari campuran lagu Mejikuhibiniu, Beauty and The Beat, hingga Sialan yang berhasil membuat area Melting Pop Stage semakin memanas.

Keseruan berlanjut ketika lagu Tabola Bale, Feel the Magic in The Air, No Rules, hingga Danza Kuduro, dan Waka Waka dimainkan secara berturut-turut.

Aktor sekaligus disjoki Herjunot Ali turut memeriahkan hari kedua festival musik Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, Minggu (19/7) malam.

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TAGS   Herjunot Ali  Soundrenaline  Soundrenaline 2026  DJ 
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