Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Aksi Solidaritas di Gedung DPRD Jabar, Ratusan Driver Ojol Pukul Mundur Polisi

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:41 WIB
Aksi Solidaritas di Gedung DPRD Jabar, Ratusan Driver Ojol Pukul Mundur Polisi - JPNN.COM
Ratusan ojol menggelar aksi demo dan solidaritas kematian Affan Kurniawan yang dilindas personel Brimob Polri menggunakan Rantis di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan pengemudi ojek online dari Jawa Barat menggelar aksi demo dan solidaritas di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar pada Jumat (29/8/2025). 

Pantauan JPNN di lokasi, demonstran tiba di Gedung DPRD sejak pukul 14.00 WIB dari arah Gedung Sate langsung merangsak masuk ke depan kantor Dewan

Tak berselang lama pedemo langsung melakukan pelemparan menggunakan botol dan peralatan lainnya kepada polisi yang sedang berada di depan gerbang.

Baca Juga:

Polisi yang tidak tahu akan ada aksi ini langsung pergi dipukul mundur ke arah Jalan Diponegoro yang mengarah ke Pasupati. 

Sampai berita ini ditulis, mereka masih melakukan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat bersama sejumlah mahasiswa yang telah hadir juga dari berbagai kampus.

Akibat aksi ini Jalan Diponegoro yang melintas di depan Gedung DPRD langsung ditutup secara total. Bendera Indonesia pun dikibarkan oleh para pengunjung rasa di depan gedung tersebut. Lagi berjudul Buruh Tani pun terus dinyanyikan di depan Gedung DPRD baik oleh mahasiswa maupun ojol.

Baca Juga:

"Kami ojol bersatu, intinya kami bersatu bersuara akan barengan dengan mahasiswa setidaknya lebih baik ke depannya. Kalau tuntutannya adalah keadilan," ucap Ukro ditemui di lokasi. 

Dari informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi dari masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan pelajar dipastikan berlanjut hari ini, Jumat (29/8/2025). 

Ratusan pengemudi ojol melakukan aksi demo dan solidaritas buntut kematian Affan Kurniawan yang tewas dilindas Rantis oleh personel Brimob Polri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   demo 29 agustus  affan kurniawan  Ojol Affan Kurniawan  Driver Ojek Online  Driver Ojol  ojek online 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp