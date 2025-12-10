Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Aksi Tegas Kemkomdigi Menjaga Ruang Digital Diapresiasi DPR

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:01 WIB
Aksi Tegas Kemkomdigi Menjaga Ruang Digital Diapresiasi DPR - JPNN.COM
Menkomdigi Meutya Hafid dalam Rapat Kerja di DPR. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja tegas pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam menjaga ruang digital mendapat apresiasi anggota Komisi I DPR RI.

DPR menilai penindakan terhadap lebih dari 3,3 juta konten negatif—mayoritas konten judi online—serta langkah meredam ribuan isu hoaks menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjaga internet tetap aman.

Anggota Fraksi PAN, Farah Puteri, menjadi yang pertama menyampaikan apresiasi. Dia menilai pemberantasan judi online oleh Kemkomdigi menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi teknologi maupun kolaborasi lintas lembaga.

Baca Juga:

Farah menyoroti keberhasilan pemblokiran 2,4 juta situs dan konten judi online pada November lalu.

"Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Kemkomdigi memiliki sistem crawling dan sister take down yang lebih responsif serta efektif,” ujar Farah, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Senin (8/12).

Farah juga menekankan bahwa efektivitas penindakan tidak hanya berlangsung di hulu, tetapi juga mencakup pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama dengan PPATK.

Baca Juga:

“Ini betul-betul menunjukkan keseriusan Komdigi karena tidak hanya memutus akses, tetapi juga memutus aliran dana,” tambahnya.

Dukungan serupa disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, yang menilai Kemkomdigi bekerja melampaui tugas pokok dan fungsi teknisnya.

DPR mengapresiasi langkah tegas Kemkomdigi yang berhasil memberantas jutaan konten judi online.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  Kemenkomdigi  DPR RI  Ruang Digital  judi online 
BERITA KEMKOMDIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp