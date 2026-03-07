Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Jaksel Berakhir Ricuh, Pagar Jebol Dirusak Massa

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:10 WIB
Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Jaksel Berakhir Ricuh, Pagar Jebol Dirusak Massa - JPNN.COM
Aksi unjuk rasa puluhan orang yang mengatasnamakan mahasiswa berujung merusak pintu pagar kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (6/3/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok massa di depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, berakhir ricuh pada Jumat (6/3).

Massa demonstran dilaporkan merusak pintu pagar gedung pemerintahan tersebut setelah tuntutan mereka untuk bertemu pejabat setempat tidak segera terpenuhi.

“Iya mereka (pengunjuk rasa) merusak pagar,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan Dirhamul Nugraha saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Dirhamul membenarkan adanya perusakan pintu pagar yang dilakukan oleh pengunjuk rasa saat aksi berlangsung. Mereka meminta untuk bertemu dengan pejabat Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Dalam orasinya, mereka menuding masih ada sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Selatan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Namun, kata dia, massa tidak menyebutkan secara jelas lokasi tempat hiburan yang dimaksud. Padahal, pemerintah kota siap menindak jika ada laporan yang disertai data.

Baca Juga:

“Kita tanya di mana tempat hiburan yang buka biar kita tindak, tapi mereka tidak mau menyebutkan,” ujar dia.

Setelah beberapa waktu menyampaikan orasi, massa akhirnya membubarkan diri dari lokasi.

Aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok massa di depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, berakhir ricuh pada Jumat (6/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wali kota jaksel  Kantor Wali Kota Jaksel  Demo 
BERITA WALI KOTA JAKSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp