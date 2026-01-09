Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aksi untuk Venezuela, DEMA PTKIN Kutuk Premanisme Global

Jumat, 09 Januari 2026 – 13:30 WIB
Aksi untuk Venezuela, DEMA PTKIN Kutuk Premanisme Global - JPNN.COM
Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) menggelar aksi solidaritas untuk Venezuela pada Kamis, 8 Januari 2025. Foto: dok DEMA PTKIN

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) menggelar aksi solidaritas untuk Venezuela pada Kamis, 8 Januari 2025.

Massa aksi membawa sejumlah perangkat dan akomodasi, di antaranya mobil komando, bus, sepeda motor, serta berbagai banner dan poster bernada protes. 

Beberapa narasi yang ditampilkan antara lain 'Ganyang Trump' dan 'Hari Ini Venezuela, Ke Depan Mungkin Indonesia'.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Presiden Venezuela ditangkap oleh Amerika Serikat (AS).

Korpus PTKIN, Miftahul Rizqi menyatakan lewat aksi itu pihaknya itu menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai bentuk premanisme global dan intimidasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Tak hanya itu, DEMA PTKIN mengutuk keras segala bentuk tindakan sepihak, intimidasi militer, dan upaya provokasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela. 

Baca Juga:

Mereka juga menuntut Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengambil sikap tegas terkait dugaan penyulikan yang dinilai sewenang-wenang.

Dia menyampaikan tindakan unilateral Amerika Serikat berpotensi melemahkan tatanan hukum internasional.

Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) menggelar aksi solidaritas untuk Venezuela pada Kamis, 8 Januari 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Venezuela  Amerika Serikat  Trump  Aksi Solidaritas 
BERITA VENEZUELA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp