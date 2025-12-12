Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Aktif Lagi, Coldvvave Rilis Single Format Flexi Disc Vinyl

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:14 WIB
Coldvvave, grup musik asal Yogyakarta. Foto: Dok. Coldvvave

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band asal Yogyakarta, Coldvvave akhirnya kembali aktif di kancah musik.

Coldvvave yang benihnya berasal dari dua entitas yaitu Yogi Obluda (Jurumeya) dan Indra Menus (To Die), menandai comeback dengan merilis sebuah single.

Setelah vakum seusai merilis kaset EP via Orange Cliff Records, band yang terbentuk sejak awal 2014 itu sempat didapuk mengisi salah satu panggung Cherrypop Fest 2025.

Formasi rekaman kali ini kembali mengajak dua kolaborator live Yudhabrit (Temaram/Narcholocos) dan Adit Anjay (LKTDOV/Paramex) untuk mengisi part gitar dan bass.

Basic musiknya sendiri diciptakan oleh Yogi Obluda dengan menggunakan Frutty Loops sementara Indra Menus mengisi vokal dengan tema lirik refleksi memori yang menghantui manusia.

Tepat di hari pentas, Coldvvave merilis A Soul That’s Lost Its Shine yang diproduseri oleh Wednes Mandra (Rabu) via Bandcamp.

Sementara pada formasi live on stage, Iksan (BAATT) diajak untuk menggantikan posisi OmRobo (Sundancer) pada synthesizer.

Single A Soul That’s Lost Its Shine memampatkan referensi musik Coldvvave dengan benang merah musik Elektronika 80an yang muram mulai Coldwave, Industrial sampai Darkwave.

