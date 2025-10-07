Aktivasi Pusat Budaya Indonesia di Timor-Leste, Menbud Fadli Zon: Ini Simbol Persaudaraan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Timor Leste baru-baru ini.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Fadli menghadiri Aktivasi Pusat Budaya Indonesia, Dili, Timor Leste, sekaligus menandatangani peresmian Patung Garuda.

Kegiatan aktivasi ini menandai tonggak baru yang signifikan dalam hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste untuk lebih mempererat persaudaraan serta memperkuat diplomasi budaya yang telah terjalin.

"Indonesia dan Timor-Leste tidak hanya bertetangga secara geografis, tetapi juga bersaudara secara historis dan kultural—terikat oleh sejarah, tradisi, bahasa, serta

nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, aktivasi ini merupakan momentum strategis untuk memperetat hubungan dan kerja sama budaya kedua negara," kata Fadli.

Aktivasi Pusat Budaya Indonesia, yang merupakan sebuah wujud diplomasi budaya, meliputi berbagai kegiatan seperti screening dan diskusi film Indonesia, workshop Gastronomi Indonesia, workshop Sastra Indonesia, dan workshop Wastra Indonesia.

"Saya berharap melalui aktivasi PBI beserta kegiatannya, ke depannya, rumah bersama ini bisa menjadi pusat belajar dan berkarya, ruang dialog yang memperdalam persahabatan; dan wadah untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antar negara," tutur Fadli.

Menbud Fadli Zon secara tegas menyampaikan bahwa diplomasi budaya merupakan kunci bangsa meneguhkan jati diri, memperkaya keragaman budaya dunia, dan membuka jalan bagi dialog.

"Dengan semangat saling menghargai dan membangun bersama, saya yakin diplomasi budaya akan terus menjadi jembatan yang mempererat hubungan Indonesia dan Timor-Leste, sekarang dan di masa yang akan datang," sambung Menteri Fadli.